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Голикова заявила, что более трети взрослых россиян страдают "болезнями-всадниками"
Голикова заявила, что более трети взрослых россиян страдают "болезнями-всадниками" Голикова заявила, что более трети взрослых россиян страдают "болезнями-всадниками"

Около 37% взрослых граждан РФ страдают "болезнями-всадниками", к которым относятся онкозаболевания, диабет второго типа, нейродегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на пленарной сессии в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Около 37% взрослых граждан РФ страдают "болезнями-всадниками", к которым относятся онкозаболевания, диабет второго типа, нейродегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на пленарной сессии в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

"В литературе есть такой термин, который, вероятно, многие из вас слышали - "болезни-всадники". Это рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет 2-го типа, нейродегенеративные заболевания. Сегодня в России этими болезнями страдают 37% взрослого населения", - указала она. 

По словам вице-премьера, эти заболевания не развиваются за несколько часов или дней, поэтому их можно выявить на ранней стадии. Эти болезни отнесены Всемирной организацией здравоохранения к управляемым заболеваниям, добавила она.

Голикова также отметила, что необходимо увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни. Это можно сделать в том числе за счет предупреждения и замедления развития возраст-ассоциированных заболеваний, сохранения когнитивных способностей головного мозга, сказала она.

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Теги:
#болезни
#голикова
#всадники
#россияне.
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