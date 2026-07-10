Около 37% взрослых граждан РФ страдают "болезнями-всадниками", к которым относятся онкозаболевания, диабет второго типа, нейродегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на пленарной сессии в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Около 37% взрослых граждан РФ страдают "болезнями-всадниками", к которым относятся онкозаболевания, диабет второго типа, нейродегенеративные и сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на пленарной сессии в рамках II форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

"В литературе есть такой термин, который, вероятно, многие из вас слышали - "болезни-всадники". Это рак, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет 2-го типа, нейродегенеративные заболевания. Сегодня в России этими болезнями страдают 37% взрослого населения", - указала она.

По словам вице-премьера, эти заболевания не развиваются за несколько часов или дней, поэтому их можно выявить на ранней стадии. Эти болезни отнесены Всемирной организацией здравоохранения к управляемым заболеваниям, добавила она.

Голикова также отметила, что необходимо увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни. Это можно сделать в том числе за счет предупреждения и замедления развития возраст-ассоциированных заболеваний, сохранения когнитивных способностей головного мозга, сказала она.