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Политика
Президент Бурунди принял главу МИД РФ
Президент Бурунди принял главу МИД РФ Президент Бурунди принял главу МИД РФ

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе принял главу МИД РФ Сергея Лаврова. Перед началом встречи стороны обменялись приветствиями и рукопожатием.

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе принял главу МИД РФ Сергея Лаврова. Перед началом встречи стороны обменялись приветствиями и рукопожатием.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел страны Эдуаром Бизиманой. Его предыдущий визит в республику состоялся в мае 2023 года.

Бурунди стала последней остановкой в африканском турне главы российской дипломатии на этой неделе. Ранее он уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.

Бурунди в 2026 году является страной - председателем Африканского союза, что обуславливает обширную повестку нынешних переговоров.

Россия поставляла Бурунди гуманитарную помощь. Страны также тесно взаимодействуют в борьбе с опасными инфекциями.

Согласно заявлениям бурундийских властей, республика заинтересована в сотрудничестве с РФ в сфере сельского хозяйства для увеличения производства сельхозпродукции. 

Республика Бурунди - страна в Восточной Африке, в районе Великих африканских озер. Численность населения - 13,6 млн человек. Столица Бурунди - Гитега, а крупнейшим экономическим центром является Бужумбура. 1 октября 1962 года были установлены дипломатические отношения с Советским Союзом.

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Теги:
#бурунди
#президент
#лавров.
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