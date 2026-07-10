Президент Бурунди принял главу МИД РФ

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе принял главу МИД РФ Сергея Лаврова. Перед началом встречи стороны обменялись приветствиями и рукопожатием.

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе принял главу МИД РФ Сергея Лаврова. Перед началом встречи стороны обменялись приветствиями и рукопожатием.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел страны Эдуаром Бизиманой. Его предыдущий визит в республику состоялся в мае 2023 года.

Бурунди стала последней остановкой в африканском турне главы российской дипломатии на этой неделе. Ранее он уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.

Бурунди в 2026 году является страной - председателем Африканского союза, что обуславливает обширную повестку нынешних переговоров.

Россия поставляла Бурунди гуманитарную помощь. Страны также тесно взаимодействуют в борьбе с опасными инфекциями.

Согласно заявлениям бурундийских властей, республика заинтересована в сотрудничестве с РФ в сфере сельского хозяйства для увеличения производства сельхозпродукции.

Республика Бурунди - страна в Восточной Африке, в районе Великих африканских озер. Численность населения - 13,6 млн человек. Столица Бурунди - Гитега, а крупнейшим экономическим центром является Бужумбура. 1 октября 1962 года были установлены дипломатические отношения с Советским Союзом.