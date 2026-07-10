ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину превышает 72%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72,3%. Опрос проводился с 28 июня по 5 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72,3%. Опрос проводился с 28 июня по 5 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% участников опроса, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 66%", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 44,9% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 43,8% опрошенных. О доверии Мишустину заявили 53,3% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,8%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 28,3%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34,6%, КПРФ - 10,3%, ЛДПР - 10,4%, "Справедливой России" - 5,4%, "Новых людей" - 11,5%.