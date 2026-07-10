Бориса Надеждина внесли в реестр иноагентов

Российского политика Бориса Надеждина включили в реестр иностранных агентов, свидетельствует соответствующий перечень Минюста РФ.

"Б. Б. Надеждин принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе РФ. Призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах", - указали в ведомстве.

Борис Надеждин - российский политик, депутат Госдумы третьего созыва. В 2024 году выдвигался кандидатом в президенты России, однако ЦИК отказал ему в регистрации из-за недействительных подписей. В апреле прошлого года был признан банкротом.