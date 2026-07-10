Вучич: Сербию не взяли бы в ЕС сразу даже после присоединения к санкциям против России

Условием продвижения переговоров о членстве Сербии в Европейском союзе является присоединение к санкциям в отношении России, но даже в таком случае республику не приняли бы сразу в состав объединения. Такое мнение выразил сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала Pink .

Условием продвижения переговоров о членстве Сербии в Европейском союзе является присоединение к санкциям в отношении России, но даже в таком случае республику не приняли бы сразу в состав объединения. Такое мнение выразил сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

"Основным условием неизменно остаются санкции против России. Это единственное условие. Что касается России и Белоруссии, поскольку мы не применили три четверти санкций против Белоруссии, мы фактически не ввели их против Белоруссии. Мы не хотели вводить санкции против белорусского руководства", - отметил он.

"Всегда будет что-то еще", - указал Вучич, отвечая на вопрос о том, приняли бы Белград в ЕС сразу в случае присоединения к антироссийским санкциям. В таком случае возник бы вопрос о проблеме Косова и Метохии, добавил он.

Кроме того, Вучич заявил, что намерен подать в отставку с поста главы государства после назначения даты парламентских выборов.