Трамп поручил нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей гибели

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился нанести по Ирану беспрецедентный удар, если Тегерану удастся реализовать планы по его устранению. Об этом американский лидер рассказал в интервью газете New York Post .

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился нанести по Ирану беспрецедентный удар, если Тегерану удастся реализовать планы по его устранению. Об этом американский лидер рассказал в интервью газете New York Post.

"Я уже давно внесен в их список. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше", - отметил он.

Трамп также заявил, что Иран якобы уже много лет намеревается его убить. По его словам, недавние сообщения о том, что Израиль предупредил США о новом заговоре против него, являются ложными, однако, как считает глава Белого дома, он уже давно стал "целью номер один" для Тегерана.