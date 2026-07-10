Патрушев: без Путина не было бы той России, которая есть сегодня

Без президента Владимира Путина Россия не была бы таким мощным государством, каким она является сегодня. Уверенность в этом выразил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту " Вестей ".

Без президента Владимира Путина Россия не была бы таким мощным государством, каким она является сегодня. Уверенность в этом выразил помощник российского лидера, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью корреспонденту "Вестей".

"Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое у нас есть сейчас. Была тенденция к развалу на четыре-пять государств Российской Федерации. Его роль в том, что он предотвратил этот развал и в том, что он сделал так, что мы являемся мощным государством, по экономике - четвертая страна в мире. Это его роль здесь, безусловно", - отметил Патрушев.

По его словам, начиная с 1999 года, когда Путин возглавил РФ, весь западный мир пытался развалить страну и надо было противостоять этим угрозам. Сегодня угрозы аналогичные, подчеркнул помощник президента РФ.

"Все время все были неравнодушны к тому, что у нас такая территория и хотели ее оттяпать", - добавил он.