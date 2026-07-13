Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 июля 2026 / 14:04
КОТИРОВКИ
USD
13/07
76.6647
EUR
13/07
87.6661
Новости часа
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Москва
13 июля 2026 / 14:04
Котировки
USD
13/07
currency
76.6647
0.0000
EUR
13/07
currency
87.6661
0.0000
Песков: \
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
13 июля 2026 / 13:23
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
13 июля 2026 / 13:06
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
10 июля 2026 / 15:12
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Алиев: Азербайджан допускает возможность полного выхода из Совета Европы
Алиев: Азербайджан допускает возможность полного выхода из Совета Европы Алиев: Азербайджан допускает возможность полного выхода из Совета Европы

Азербайджан всерьез допускает возможность окончательного выхода из Совета Европы. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и доверия".

Азербайджан всерьез допускает возможность окончательного выхода из Совета Европы. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и доверия".

"Азербайджан всерьез рассматривает вопрос о полном выходе из этой организации. Речь идет не о приостановке или замораживании членства - мы прорабатываем возможность окончательного ухода. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого, найти выход для нормализации ситуации", - сказал глава государства.

Как он отметил, если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, этого никто не почувствует. "Здесь мало что изменится. Возможно, будет даже лучше. Мы не стремимся к конфронтации. К Азербайджану относятся предвзято, их эти претензии безосновательны", - указал Алиев.

Он обратил внимание, что Азербайджан уже два года "подвергается дискриминации" в Совете Европы, уточнив, что в январе 2024 года делегацию республики лишили права голоса. "Это было наказание за нашу позицию, за нашу территориальную целостность", - подчеркнул азербайджанский лидер.

  • new_top
Также по теме:
13.07.2026 11:38
Gazeta Wyborcza: в столице Польши состоялся "Волынский марш"
10.07.2026 21:15
Вучич: Сербию не взяли бы в ЕС сразу даже после присоединения к санкциям против России
09.07.2026 20:30
Во Франции анонсировали принятие нового пакета санкций ЕС против РФ
09.07.2026 17:58
В Великобритании начался процесс избрания нового премьера
09.07.2026 17:30
Президент Венгрии отклонил поправку к конституции, подразумевающую его отставку
09.07.2026 12:45
Politico: Эрдоган на саммите НАТО подарил лидерам ЕС пистолеты
08.07.2026 22:28
Мерц: "халява" для стран Европы в НАТО закончилась
08.07.2026 20:44
Макрон заявил, что не верит в возможность захвата Гренландии США
08.07.2026 18:30
SVT: Франция планирует разместить войска в Швеции
08.07.2026 17:45
Радев заявил, что у Болгарии закончилось оружие для Украины
Песков: \
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
12:14
NourNews: не менее 13 иранских городов подверглись атакам США
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:38
Gazeta Wyborcza: в столице Польши состоялся "Волынский марш"
11:18
В аппарате сенатора назвали возможную причину смерти Линдси Грэма
10:57
Захарова отметила, что Россию и Армению связывают особые отношения и любовь народов
10:38
Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4 490
10:21
Алиев: Азербайджан допускает возможность полного выхода из Совета Европы
21:47
Патрушев: без Путина не было бы той России, которая есть сегодня
21:29
Трамп поручил нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей гибели
21:15
Вучич: Сербию не взяли бы в ЕС сразу даже после присоединения к санкциям против России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО