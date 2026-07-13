Алиев: Азербайджан допускает возможность полного выхода из Совета Европы

Азербайджан всерьез допускает возможность окончательного выхода из Совета Европы. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и доверия".

Азербайджан всерьез допускает возможность окончательного выхода из Совета Европы. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и доверия".

"Азербайджан всерьез рассматривает вопрос о полном выходе из этой организации. Речь идет не о приостановке или замораживании членства - мы прорабатываем возможность окончательного ухода. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого, найти выход для нормализации ситуации", - сказал глава государства.

Как он отметил, если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, этого никто не почувствует. "Здесь мало что изменится. Возможно, будет даже лучше. Мы не стремимся к конфронтации. К Азербайджану относятся предвзято, их эти претензии безосновательны", - указал Алиев.

Он обратил внимание, что Азербайджан уже два года "подвергается дискриминации" в Совете Европы, уточнив, что в январе 2024 года делегацию республики лишили права голоса. "Это было наказание за нашу позицию, за нашу территориальную целостность", - подчеркнул азербайджанский лидер.