Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4 490

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 4 490. Об этом информировал председатель Национальной ассамблеи боливарианской республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 4 490. Об этом информировал председатель Национальной ассамблеи боливарианской республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Согласно ежедневной правительственной сводке, пострадали 16 740 человек, 17 907 остались крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека, 32 401 прошел лечение в больницах и медучреждениях. Помощь оказана 120 794 семьям, 19 583 человека размещены в 108 временных лагерях. Пострадавшим передано 9 995 тонн продуктов питания.

Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй.