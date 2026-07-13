Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 июля 2026 / 14:05
КОТИРОВКИ
USD
13/07
76.6647
EUR
13/07
87.6661
Новости часа
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Москва
13 июля 2026 / 14:05
Котировки
USD
13/07
currency
76.6647
0.0000
EUR
13/07
currency
87.6661
0.0000
Песков: \
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
13 июля 2026 / 13:23
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
13 июля 2026 / 13:06
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
10 июля 2026 / 15:12
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Евразийский союз / Армения-Азербайждан
Политика
Захарова отметила, что Россию и Армению связывают особые отношения и любовь народов
Захарова отметила, что Россию и Армению связывают особые отношения и любовь народов Захарова отметила, что Россию и Армению связывают особые отношения и любовь народов

Россию и Армению связывают особые отношения и искренняя любовь народов двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.

Россию и Армению связывают особые отношения и искренняя любовь народов двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.

"Для нас Армения - это не просто суверенное государство, разумеется, это так, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории, в силу такого количества совместных семей, проектов, бизнеса, переплетения судеб", - отметила она.

"С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были, я думаю, связаны как с геополитическими составляющими, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновение, вот эти настоящие узы", - указала дипломат.

По ее словам, две страны также связывают культурные ценности, составляющие "действительно огромный мир".

"Я уже не говорю о том, сколько сделал лично президент России Владимир Путин для того, чтобы останавливать кровопролитные конфликты и помогать в сложные периоды, и делать все, чтобы Армения развивалась. Сколько действительно было сделано и с точки зрения экономики, энергетики, промышленности, и так далее", - добавила Захарова.

  • new_top
Также по теме:
09.07.2026 15:30
Пашинян пообещал обнародовать проект новой конституции Армении до конца года
08.07.2026 21:16
Пашинян признал наличие трудностей у Армении с ЕАЭС
07.07.2026 14:59
Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву вновь баллотироваться на выборах
06.07.2026 20:15
Пашинян: Армения заинтересована в участии в ЕАЭС
03.07.2026 17:59
В Армении ограничили право на голосование пребывающих за границей граждан
01.07.2026 16:45
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном
01.07.2026 12:15
Токаев объявил о начале новой эры в истории Казахстана
29.06.2026 17:30
Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве
17.06.2026 11:39
ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство
11.06.2026 15:43
Пашинян допустил лишение армян диаспоры избирательного права
Песков: \
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
При Трампе единства в НАТО все меньше. Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
12:14
NourNews: не менее 13 иранских городов подверглись атакам США
11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:38
Gazeta Wyborcza: в столице Польши состоялся "Волынский марш"
11:18
В аппарате сенатора назвали возможную причину смерти Линдси Грэма
10:57
Захарова отметила, что Россию и Армению связывают особые отношения и любовь народов
10:38
Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4 490
10:21
Алиев: Азербайджан допускает возможность полного выхода из Совета Европы
21:47
Патрушев: без Путина не было бы той России, которая есть сегодня
21:29
Трамп поручил нанести беспрецедентный удар по Ирану в случае своей гибели
21:15
Вучич: Сербию не взяли бы в ЕС сразу даже после присоединения к санкциям против России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО