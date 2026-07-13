Захарова отметила, что Россию и Армению связывают особые отношения и любовь народов

Россию и Армению связывают особые отношения и искренняя любовь народов двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.

Россию и Армению связывают особые отношения и искренняя любовь народов двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.

"Для нас Армения - это не просто суверенное государство, разумеется, это так, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории, в силу такого количества совместных семей, проектов, бизнеса, переплетения судеб", - отметила она.

"С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были, я думаю, связаны как с геополитическими составляющими, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновение, вот эти настоящие узы", - указала дипломат.

По ее словам, две страны также связывают культурные ценности, составляющие "действительно огромный мир".

"Я уже не говорю о том, сколько сделал лично президент России Владимир Путин для того, чтобы останавливать кровопролитные конфликты и помогать в сложные периоды, и делать все, чтобы Армения развивалась. Сколько действительно было сделано и с точки зрения экономики, энергетики, промышленности, и так далее", - добавила Захарова.