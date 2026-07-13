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В аппарате сенатора назвали возможную причину смерти Линдси Грэма
В аппарате сенатора назвали возможную причину смерти Линдси Грэма В аппарате сенатора назвали возможную причину смерти Линдси Грэма

Смерть американского сенатора-республиканца (от штата Южная Каролина) Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), предположительно, наступила из-за расслоения аорты. Об этом сказано в заявлении его аппарата, распространенном 12 июля.

Смерть американского сенатора-республиканца (от штата Южная Каролина) Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), предположительно, наступила из-за расслоения аорты. Об этом сказано в заявлении его аппарата, распространенном 12 июля.

Отмечается, что Грэм умер в результате "расслоения аорты, вызванного артериосклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием". Согласно заявлению, которое приводят американские СМИ, точная причина смерти политика будет объявлена после проведения всех надлежащих проверок.

Грэм скоропостижно скончался 11 июля на 72-м году жизни. Он был одним из основных составителей проекта закона об ужесточении санкций против России. Кроме того, он активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.

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