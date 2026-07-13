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Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ

Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, они полностью нормализовались. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Глобального медиафорума в городе Шуша.

Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, они полностью нормализовались. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Глобального медиафорума в городе Шуша.

"Важно, что этот процесс (сложности - прим. ТАСС) уже позади, и я бы сказал, что отношения полностью нормализованы", - сказал Алиев. По его словам, контакт осуществляется на разных уровнях: и на правительственном, и по линии сопредседателей межправкомиссии, министерств иностранных дел, администрации президента.

"Так что в этом плане, я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады", - подчеркнул азербайджанский лидер. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны и двустороннего формата, и для более широкой географии. "Они охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть. Тут и транспортная составляющая играет очень важную роль, торговля, гуманитарное сотрудничество", - добавил Алиев.

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Теги:
#отношения
#азербайджан
#россия
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