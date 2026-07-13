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Gazeta Wyborcza: в столице Польши состоялся "Волынский марш"
Gazeta Wyborcza: в столице Польши состоялся "Волынский марш" Gazeta Wyborcza: в столице Польши состоялся "Волынский марш"

В Варшаве состоялся воскресный "Волынский марш" в память о жертвах Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943-1944 годах на территории западной Украины. Шествие было приурочено к подписанной правыми политиками декларации о прекращении военной и политической поддержки Украины, сообщает газета Gazeta Wyborcza.

В Варшаве состоялся воскресный "Волынский марш" в память о жертвах Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943-1944 годах на территории западной Украины. Шествие было приурочено к подписанной правыми политиками декларации о прекращении военной и политической поддержки Украины, сообщает газета Gazeta Wyborcza.

Согласно информации издания, на мероприятии выступил ультраправый политик Гжегож Браун, чья партия инициировала ряд мероприятий к годовщине Волынской резни. В частности, ранее он посетил Люблин, где подписал антибандеровскую декларацию, в которой отражены требования к дальнейшим действиям в отношении Украины. Он призвал отказаться от финансирования Киева и выставить ему счет за уже оказанную помощь, прекратить любую военную поддержку, ввести антибандеровскую присягу для проживающих в Польше украинских граждан, а также ограничить их привилегии. Кроме того, он потребовал от Украины выплаты репараций за произошедшую трагедию.

Отмечается, что указанные тезисы легли в основу прошедшего "Волынского марша".

В годы Второй мировой войны ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ) вместе с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА (Украинская повстанческой армия, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по истреблению польского населения Волыни. Пика карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали порядка 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, в большинстве женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

В 2016 году парламент Польши признал Волынскую резню геноцидом поляков. В 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.

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