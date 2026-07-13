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Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны

"Коалиция желающих" хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Коалиция желающих" хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, а хочет продолжения войны", - сказал представитель Кремля в контексте предстоящей 13 июля встречи "коалиции желающих", где планируется обсуждать поддержку Украины.

Песков также обратил внимание, что эта группа стран тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России. "Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну", - резюмировал он.

"Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас", - сказал также представитель Кремля.

Глава Франции Эммануэль Макрон принимает 13 июля в Париже страны "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины.

По меньшей мере двадцать пять глав государств и правительств, включая Владимира Зеленского, соберутся в понедельник в Париже вместе с руководителями институтов Европейского союза и НАТО

Так в ходе встречи будет уделено особое внимание сотрудничеству в сфере противовоздушной обороны и созданию системы противоракетной обороны.

Кроме того, по информации Euronews, французское правительство, обсуждая гарантии безопасности для Киева, сообщило о готовности разместить на Украине свои войска в случае прекращения огня.

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Теги:
#песков
#коалиция желающих
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