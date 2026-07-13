Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии 13 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС в начале основных торгов росли на 0,15% и торговались на уровне 2 148,8 и 882,96 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи опускался на 4,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,27 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 161,85 пункта (+0,76%), индекс РТС составлял 888,32 пункта (+0,76%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,2975 рубля (-1,95 копейки).