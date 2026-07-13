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Российский рынок акций растет на открытии торгов
Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии 13 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии 13 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС в начале основных торгов росли на 0,15% и торговались на уровне 2 148,8 и 882,96 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи опускался на 4,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,27 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 161,85 пункта (+0,76%), индекс РТС составлял 888,32 пункта (+0,76%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,2975 рубля (-1,95 копейки).

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Теги:
#рост
#россия
#рынок акций
#торги.
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