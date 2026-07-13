NourNews: не менее 13 иранских городов подверглись атакам США

Вооруженные силы США нанесли удары по не менее 13 иранским городам в рамках очередной волны ударов по исламской республике, передает агентство NourNews .

Вооруженные силы США нанесли удары по не менее 13 иранским городам в рамках очередной волны ударов по исламской республике, передает агентство NourNews.

Сообщается, что атакам подверглись иранские города Абадан, Ахваз, Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр, Бехбехан, Бушер, Джаск, Дизфуль, Кешм, Сирик, Хондаб, Хорремшехр и Эндимешк.

Сведения о пострадавших в ходе воздушных ударов не приводятся.

Некоторое время назад Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные приступили к нанесению очередной волны ударов по объектам на территории Ирана.