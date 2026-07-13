Вооруженные силы США нанесли удары по не менее 13 иранским городам в рамках очередной волны ударов по исламской республике, передает агентство NourNews.
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Безопасность
NourNews: не менее 13 иранских городов подверглись атакам США
13 июля 2026 / 12:14
© vanchai tan/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Вооруженные силы США нанесли удары по не менее 13 иранским городам в рамках очередной волны ударов по исламской республике, передает агентство NourNews.
Сообщается, что атакам подверглись иранские города Абадан, Ахваз, Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр, Бехбехан, Бушер, Джаск, Дизфуль, Кешм, Сирик, Хондаб, Хорремшехр и Эндимешк.
Сведения о пострадавших в ходе воздушных ударов не приводятся.
Некоторое время назад Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные приступили к нанесению очередной волны ударов по объектам на территории Ирана.
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