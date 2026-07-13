ВЦИОМ: почти половина россиян верит в изобретение средства от старости в этом веке

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, доля российских граждан, которые уверены в том, что ученые откроют способ сохранения молодости в этом столетии, составила 46%.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, доля российских граждан, которые уверены в том, что ученые откроют способ сохранения молодости в этом столетии, составила 46%.

Как отмечается, "46% уверены, что ученые найдут способ сохранения молодости уже в этом веке (+10 п.п. к 2023 году)". Вместе с тем сократилась доля скептиков: если в 2023 году 52% опрошенных сомневались в успехе ученых, то теперь их 42%, следует из материалов исследования.

По данным опроса, растет и практическая вовлеченность россиян в борьбу со старением, с 2023 года доля тех, кто лично предпринимает для этого усилия, выросла с 48% до 56%. Чаще всего для продления молодости респонденты отдают предпочтение физической активности (77% ответов), правильному питанию (28%) и медицинской профилактике (29% ответов).

Опрос проведен 20 июня 2026 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.