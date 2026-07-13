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Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии

Десятки тысяч человек скандировали лозунги против планов японского правительства увеличить расходы на оборону и расширить экспорт оружия во время акции протеста перед зданием парламента Японии, сообщает газета «Майнити».

Десятки тысяч человек скандировали лозунги против планов японского правительства увеличить расходы на оборону и расширить экспорт оружия во время акции протеста перед зданием парламента Японии, сообщает газета «Майнити».

По словам организаторов, около 27 000 человек приняли участие в акции протеста 10 июля в районе Нагататё в Токио, выкрикивая антивоенные лозунги.

Мероприятие было организовано гражданской группой «Мы хотим нашего будущего» (We Want Our Future, WWOF) под лозунгом «Мы протестуем против безрассудной политики». Участники выступали со сцены и скандировали под музыку: «Не дайте им лишить нас демократии» и «Защитим Конституцию».

Некоторые присоединились к демонстрации онлайн. По данным сайта Demo Calendar, который собирает информацию о протестах по всей стране, по состоянию на 20:00 10 июля в 44 префектурах было запланировано 136 митингов.

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Теги:
#япония
#демонстрации
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