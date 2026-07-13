Минстрой России призвал распространить оснащение системами видеонаблюдения и кнопками экстренной связи "112" на детские площадки, а также на общественные пространства в парках, лесопарковых и прибрежных зонах. Об этом сказано в ответе министерства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР). Инициативу в целом также поддержали МЧС и МВД, передает ТАСС .

Минстрой России призвал распространить оснащение системами видеонаблюдения и кнопками экстренной связи "112" на детские площадки, а также на общественные пространства в парках, лесопарковых и прибрежных зонах. Об этом сказано в ответе министерства на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР). Инициативу в целом также поддержали МЧС и МВД, передает ТАСС.

"Минстроем России концептуально поддерживаются меры, ориентированные на создание безопасной среды для детей, а также обеспечение безопасности граждан в целом. Реализацию таких мер целесообразно распространить не только на детские площадки, но и на общественные пространства, расположенные в парках, лесопарковых и прибрежных зонах населенных пунктов", - следует из ответа министерства.

Подчеркивается, что установка камер видеонаблюдения и кнопок экстренной связи относится не к мерам по обеспечению безопасности граждан. В Минстрое полагают, что дальнейшая проработка инициативы может быть продолжена в рамках развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", координатором которого выступает МЧС России.

В МЧС заявили, что поддерживают предложение об оснащении детских площадок кнопками экстренной связи со службой "112". В МВД также поддержали инициативу и предложили реализовывать ее в рамках развития комплекса "Безопасный город", финансирование которого осуществляется за счет бюджетов субъектов РФ.