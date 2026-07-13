В Приморье госпитализированы трое пострадавших в результате обрушения моста

В Артемовскую городскую больницу доставили троих подростков, пострадавших при обрушении пешеходного моста в бухте Муравьиная в Артемовском городском округе. Об этом информировали в пресс-службе Минздрава Приморья, сообщает ТАСС .

В Артемовскую городскую больницу доставили троих подростков, пострадавших при обрушении пешеходного моста в бухте Муравьиная в Артемовском городском округе. Об этом информировали в пресс-службе Минздрава Приморья, сообщает ТАСС.

"Трое пострадавших при обрушении пешеходного моста в бухте Муравьиная 16, 15 и 14 лет госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. Предварительно, в их числе двое легкой степени тяжести, один - средней. Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме", - следует из сообщения.

Ранее стало известно, что на пляже Большая Тавайза в Артемовском городском округе произошло обрушение пешеходного моста - конструкция вела в открытое море и считалась местной достопримечательностью. По информации пресс-службы регионального Минздрава, при обрушения пострадали три несовершеннолетних и один взрослый.

Прокуратура Приморья инициировала проверку, возбуждено уголовное дело.