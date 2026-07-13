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Российские ВС нанесли удар по портам Украины
Российские ВС нанесли удар по портам Украины Российские ВС нанесли удар по портам Украины

Российские ВС минувшей ночью нанесли удары по портам Украины, в результате групповых ударов поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для хранения грузов военного назначения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские ВС минувшей ночью нанесли удары по портам Украины, в результате групповых ударов поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для хранения грузов военного назначения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Прошедшей ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины. В ходе групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#порт
#украина.
#удар
#вс рф
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