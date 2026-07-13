Павел Александров, международный обозреватель

Русофобская Европа предпочитает повторять как мантру ничем не подтвержденные утверждения о том, что в самые ближайшие годы «агрессивная Россия», перейдя границы Евросоюза, нападет на страны НАТО. Тут у европейских паникеров можно заметить некоторую неувязочку, ведь в подавляющем большинстве публикаций, например, немецких СМИ, чаще всего сообщается об успехах ВСУ и грядущей победе Киева над Москвой, естественно, при условии продолжения многомиллиардной военной поддержки Европой нынешнего неонацистского украинского режима. В то же время, почти не слышно голосов, анализирующих причины упадка европейской экономики, добровольно, кстати, отказавшейся от выгодных поставок так необходимых ей энергоносителей из России.

В настоящее время, ввиду роста тарифов на электроэнергию и в условиях необходимости закупать дорогой сжиженный газ из США, в упадке находятся, например, такие отрасли европейской промышленности, как химическая, металлургическая и производство продуктов питания. Под ударом оказался и крупный, и средний бизнес, а мелкие предприниматели вообще на грани разорения. Не случайно все чаще сообщается о смене разными фирмами своей привычной локации – переносе бизнеса в соседние страны или за океан – в США, где «дядюшка Сэм» предлагает выгодные условия получения и электроэнергии, и кредитования, и необходимой рабочей силы.

Что же касается такой важной отрасли как автомобильная, то европейцы явно проигрывают еще и конкуренцию автоконцернам КНР. Ввиду падения продаж примерно 90 существующих ныне на континенте автозаводов страдают от избытка производственных мощностей, что ведет к излишним миллиардным расходам. Как сообщает одно из самых авторитетных в ФРГ экономических изданий Handelsblatt со ссылкой на исследование американской консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), примерно 35 автозаводов Европы именно по этой причине находятся на грани закрытия.

Согласно полученных экспертами данным, загруженность этих предприятий составляет всего лишь 59% при том, что оптимальным для автомобильной отрасли считается показатель примерно 80%. Избыточные производственные мощности автозаводов Европы соответствуют выпуску примерно 5,4 млн авто, что как раз равняется возможностям, которыми, в принципе, располагают те самые 35 заводов, которые, по расчетам BCG, и следует закрыть. Объясняется необходимость «хирургического вмешательства» тем, что никакого улучшения ситуации в ближайшие годы не предвидится.

Излишне, видимо, говорить о том, что автомобилестроение имеет в Германии среди других отраслей промышленности особый статус – на кону тут и высочайший – некогда - престиж на мировом рынке, миллиардные – когда-то - доходы, как самих концернов, так и государственной казны. Однако сейчас ситуация катастрофически меняется, ведь от былого благополучия не осталось и следа. Не случайно, комментируя выводы исследования BCG, Handelsblatt приходит к неутешительному выводу: «ввиду гигантских трудозатрат и непомерных расходов на электроэнергию в производстве автомобилей в Германии уже нет смысла». То есть, он, быть может, и сохраняется при выпуске концерном Mercedes высокомаржинальных люксовых лимузинов S-класса, но в производстве гораздо более скромных седанов C-класса общая картина превращается в совсем безрадостную. Так что, не удивительно, что производство своей новой модели Mercedes перенес в Венгрию, где его трудозатраты на 70% меньше.

Лидер европейского автомобилестроения концерн Volkswagen сообщил на минувшей неделе, что во втором квартале 2026 года продажи его авто упали на 8,6%, что эксперты оценили как «продолжение кризиса, который уже не остановить». Ведь, по данным издания Bild, VW рассматривает перспективу увольнения уже 120 тысяч своих сотрудников, то есть к 50 тысячам тех, решение об увольнении которых было принято ранее, будут сокращены еще 70 тысяч человек. Закрытие четырех заводов VW в Германии дело почти решенное, «если только их не купят какие-нибудь производители танков или дронов», размышляет в этой связи Handelsblatt.

Впрочем, очень похоже, что профессионалов отрасли совсем не вдохновляет курс канцлера Фридриха Мерца на милитаризацию экономики ФРГ, а больше заботит разрушение некогда мощной немецкой промышленности, развитие которой по большей мере базировалось на недорогих российских энергоносителях, и перспектива появления на рынке труда сотен тысяч безработных бюргеров. Так, немецкий Союз автомобилестроителей (VDA) исходит из того, что число потерявших работу в стране будет только увеличиваться, причем значительно.

«К сожалению, по нашим актуальным расчетам потеря рабочих мест до 2035 года составит 225 тысяч, что на 35 тысяч больше, чем мы предполагали ранее», заявила председатель VDA Хильдегард Мюллер в беседе немецкому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), отметив, что 100 тысяч рабочих мест из этого количества было уже уничтожено с 2019 по 2025 год. Ранее, по ее словам, VDA прогнозировал потерю 190 тысяч рабочих мест за период с 2019 по 2035 год. Г-жа Мюллер отметила, что работников увольняют не только автозаводы, но и, в значительной степени, предприятия, поставляющие компоненты для выпуска автомобилей.

По оценке председателя VDA, причиной такого положения дел является продолжающийся экономический кризис в ФРГ и в Европе в целом: «условия для промышленности значительно ухудшились – высокие налоги и сборы, удорожание электроэнергии, рост трудозатрат, запредельная бюрократия. Список этот могу продолжать и дальше», заключила Хильдегард Мюллер. С ней кстати, согласен, например, и глава машиностроительной фирмы Trumpf Никола Ляйбингер-Каммюллер, заявивший по поводу ситуации в экономике Германии, что «за время после окончания войны положение в ней еще никогда не было настолько драматичным. Даже во время пандемии коронавируса».