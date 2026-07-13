Посол Украины в США Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении по личным обстоятельствам, Владимир Зеленский его удовлетворил. Об этом сообщает украинское агентство УНН.
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Политика
УНН: посол Украины в США уходит с должности по личным обстоятельствам
13 июля 2026 / 13:30
© AP Photo/ Mariam Zuhaib/ТАСС
Посол Украины в США Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении по личным обстоятельствам, Владимир Зеленский его удовлетворил. Об этом сообщает украинское агентство УНН.
Отмечается, что Стефанишина подала соответствующее прошение на прошлой неделе.
Вместе с тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) информировал в своем Telegram-канале, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в украинскую столицу.
Предположительно, новым послом в США станет покидающая пост премьер-министра Украины Юлия Свириденко.
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