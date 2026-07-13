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УНН: посол Украины в США уходит с должности по личным обстоятельствам
УНН: посол Украины в США уходит с должности по личным обстоятельствам УНН: посол Украины в США уходит с должности по личным обстоятельствам

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении по личным обстоятельствам, Владимир Зеленский его удовлетворил. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подала заявление об увольнении по личным обстоятельствам, Владимир Зеленский его удовлетворил. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

Отмечается, что Стефанишина подала соответствующее прошение на прошлой неделе.

Вместе с тем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) информировал в своем Telegram-канале, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в украинскую столицу. 

Предположительно, новым послом в США станет покидающая пост премьер-министра Украины Юлия Свириденко.

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Теги:
#увольнение
#сша
#украина
#стефанишина
#посол
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