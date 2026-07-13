Банк России выпустит монету, посвященную первому президенту Чечни

Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 33 мм, масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, проба сплава - 925. Монета изготовлена качеством "пруф", тираж - 3 тыс. штук.

Подчеркивается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений и являются законным средством наличного платежа на территории России.