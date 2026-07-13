Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.
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Экономика
Банк России выпустит монету, посвященную первому президенту Чечни
13 июля 2026 / 13:45
© Банк России/ТАСС
Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России". Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.
Серебряная монета имеет форму круга диаметром 33 мм, масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, проба сплава - 925. Монета изготовлена качеством "пруф", тираж - 3 тыс. штук.
Подчеркивается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений и являются законным средством наличного платежа на территории России.
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