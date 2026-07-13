В Иране заявили, что ни разу не нарушили меморандум с США

Иран ни разу не нарушил подписанный с США меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на американской стороне. Такое заявление сделал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ходе брифинга.

Иран ни разу не нарушил подписанный с США меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на американской стороне. Такое заявление сделал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ходе брифинга.

"Мы с гордостью заявляем, что Иран на любых переговорах проявлял скрупулезность и серьезность. Иран никогда не был инициатором нарушения обязательств. Стороной, постоянно нарушающей договоренности, является Вашингтон", - подчеркнул он.

Багаи также заявил, что Иран зеркально перестанет выполнять обязательства в рамках меморандума, пока Соединенные Штаты не вернутся к выполнению всех достигнутых договоренностей.

"Мы с самого начала говорили о принципе "обязательство в обмен на обязательство". Если другая сторона соблюдает свои обязательства, мы также будем выполнять свои. Отныне мы будем действовать таким образом: пока другая сторона продолжает нарушать свои обязательства, Иран воздержится от выполнения тех обязательств, которые на себя взял", - заключил представитель дипведомства.