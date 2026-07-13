Не менее 48 человек пострадали в результате сильного пожара в баре на севере Бангкока. Об этом со ссылкой на источник в полиции Таиланда передает ТАСС.
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Общество
ТАСС: не менее 48 человек пострадали в Бангкоке при пожаре в баре
13 июля 2026 / 14:17
© ТАСС/ Reuters
Не менее 48 человек пострадали в результате сильного пожара в баре на севере Бангкока. Об этом со ссылкой на источник в полиции Таиланда передает ТАСС.
"В пожаре пострадали 48 человек, им оказывается медицинская помощь. Предварительно, среди пострадавших числятся два гражданина Лаоса", - говорится в сообщении.
Кроме того, источник в полиции Таиланда заявил, что число погибших в результате пожара достигло 27.
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