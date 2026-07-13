ТАСС: не менее 48 человек пострадали в Бангкоке при пожаре в баре

Не менее 48 человек пострадали в результате сильного пожара в баре на севере Бангкока. Об этом со ссылкой на источник в полиции Таиланда передает ТАСС .

Не менее 48 человек пострадали в результате сильного пожара в баре на севере Бангкока. Об этом со ссылкой на источник в полиции Таиланда передает ТАСС.

"В пожаре пострадали 48 человек, им оказывается медицинская помощь. Предварительно, среди пострадавших числятся два гражданина Лаоса", - говорится в сообщении.

Кроме того, источник в полиции Таиланда заявил, что число погибших в результате пожара достигло 27.