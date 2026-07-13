Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост на 3%.
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Экономика
Цена нефти Brent на ICE демонстрировала рост на 3%
13 июля 2026 / 14:31
© AP Photo/ Julio Cortez/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост на 3%.
По состоянию на 01:00 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 2,95% и составляла $78,25 за баррель.
К 01:35 мск цена Brent находилась на отметке в $78,42 за баррель (+3,17%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года росла на 3,12% и торговалась на уровне $73,64 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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