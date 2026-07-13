Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 июля 2026 / 15:38
КОТИРОВКИ
USD
13/07
76.6647
EUR
13/07
87.6661
Новости часа
ITTF отменила санкции в отношении российских игроков в настольный теннис Цена нефти Brent на ICE демонстрировала рост на 3%
Москва
13 июля 2026 / 15:38
Котировки
USD
13/07
currency
76.6647
0.0000
EUR
13/07
currency
87.6661
0.0000
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
13 июля 2026 / 14:12
Песков: \
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
13 июля 2026 / 13:23
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
13 июля 2026 / 13:06
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Нефть и газ
Экономика
Цена нефти Brent на ICE демонстрировала рост на 3%
Цена нефти Brent на ICE демонстрировала рост на 3% Цена нефти Brent на ICE демонстрировала рост на 3%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост на 3%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост на 3%.

По состоянию на 01:00 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 2,95% и составляла $78,25 за баррель.

К 01:35 мск цена Brent находилась на отметке в $78,42 за баррель (+3,17%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года росла на 3,12% и торговалась на уровне $73,64 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

  • new_top
Теги:
#цена
#нефть
#brent.
Также по теме:
13.07.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
10.07.2026 18:31
Новак: дефицит топлива на рынке России наблюдается из-за "прилетов" по НПЗ
10.07.2026 11:58
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
10.07.2026 10:18
Банк России вводит в обращение обновленную 100-рублевую банкноту
09.07.2026 20:57
Цена нефти Brent на ICE снижается более чем на 2%
09.07.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
08.07.2026 20:58
Цена нефти Brent впервые с 22 июня превысила $80
08.07.2026 16:15
Стоимость нефти Brent впервые с 22 июня поднялась выше $79
08.07.2026 11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
07.07.2026 21:16
Цена нефти Brent впервые с 30 июня поднялась выше $74
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
Песков: \
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
14:44
ITTF отменила санкции в отношении российских игроков в настольный теннис
14:31
Цена нефти Brent на ICE демонстрировала рост на 3%
14:17
ТАСС: не менее 48 человек пострадали в Бангкоке при пожаре в баре
13:57
В Иране заявили, что ни разу не нарушили меморандум с США
13:45
Банк России выпустит монету, посвященную первому президенту Чечни
13:30
УНН: посол Украины в США уходит с должности по личным обстоятельствам
13:14
Российские ВС нанесли удар по портам Украины
12:59
В Приморье госпитализированы трое пострадавших в результате обрушения моста
12:45
Минстрой поддержал оборудование парков и детских площадок камерами и кнопками "112"
12:29
ВЦИОМ: почти половина россиян верит в изобретение средства от старости в этом веке
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО