Цена нефти Brent на ICE демонстрировала рост на 3%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост на 3%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост на 3%.

По состоянию на 01:00 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 2,95% и составляла $78,25 за баррель.

К 01:35 мск цена Brent находилась на отметке в $78,42 за баррель (+3,17%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года росла на 3,12% и торговалась на уровне $73,64 за баррель, свидетельствуют данные площадки.