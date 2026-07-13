В Киеве очередная кадровая перетряска

Владимир Зеленский 12 июня заявил о необходимости замены действующего правительства страны и намерении отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко.

В частности, он предложил ей перейти на новое место работы. "Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров. Я поблагодарил Юлию за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил возглавить новое значимое направление", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Юлия Свириденко стала премьер-министром Украины 17 июля 2025 года, сменив на этом посту Дениса Шмыгаля, который в настоящее время занимает должность первого вице-премьера - министра энергетики. После отставки Свириденко он автоматически станет и.о. премьер-министра до утверждения Верховной радой нового состава правительства.

Главным кандидатом на пост премьер-министра Украины является глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Об этом пишет издание "Страна".

Фотографию с Корецким опубликовал в Telegram-канале Владимир Зеленский вслед за объявлением о предстоящей отставке Юлии Свириденко. В подписи к фотографии сказано, что Зеленский поблагодарил Корецкого за работу на посту главы "Нафтогаза".

Корецкий является представителем украинских бизнес-кругов, в правительстве ранее не работал. Возглавлял ряд компаний, в 2022-2025 годах был назначен директором "Укрнафты", в апреле 2025 года возглавил "Нафтогаз".

Согласно законодательству Украины, Зеленский не может единолично объявить об отставке одного премьера и назначении другого. Формально Свириденко сама должна представить заявление об отставке Верховной раде. Парламент может принять отставку, но может и отказаться. Затем парламент также должен будет утвердить нового премьера и новый состав правительства. При этом в последние месяцы Зеленский и его окружение испытывали сложности с проведением через Раду необходимых им решений из-за раскола в правящей фракции "Слуги народа".

Другими кандидатами на пост премьера депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале называет министра обороны Михаила Федорова и министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Так же "будут также изменения в составе руководителей правоохранительных органов", - написал Зеленский в своем Telegram-канале, не уточнив, с чем связаны будущие перестановки в силовых структурах.

Политический аналитик Михаил Павлив считает, что «все эти кадровые изменения - довольно ожидаемая история. С момента отставки Ермака этот кабмин был приговорен потому, что в свое время он был апофеозом власти и влияния Ермака. Свиреденко - это человек Ермака, и целый ряд министров и вице-премьеров были люди Ермака. То есть, по сути, мы видим финал драмы именно Ермака и конец его влияния. Кроме того, Свиреденко не случайно отправляется послом в США. Там к ней хорошее отношение, она проявила себя на стадии подготовки ресурсной сделки. Правда ее нужно очистить от коррупционной истории. Но на самом деле эта история с отставками отражает окончание переформатирования центров силы в верхушке киевского режима».

Эксперт уверен, что «все эти отставки никак не могут повлиять на перспективы переговорного процесса по украинского кризису. Все это связано только с внутриполитическим украинским треком».