ITTF отменила санкции в отношении российских игроков в настольный теннис

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) будет полноценно допускать спортсменов из России к соревнованиям под своей эгидой с 28 июля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса России (ФНТР) сообщает ТАСС .

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) будет полноценно допускать спортсменов из России к соревнованиям под своей эгидой с 28 июля. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса России (ФНТР) сообщает ТАСС.

Некоторое время назад Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал отменить все ограничения в отношении россиян.

"Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF. Исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года", - сказано в письме ITTF, текст которого ТАСС предоставила пресс-служба ФНТР.

В августе 2023 года конгресс ITTF принял решение о допуске россиян на турниры под эгидой организации в нейтральном статусе. В апреле 2025 года ITTF разрешила юниорам из России выступать с флагом и гимном.