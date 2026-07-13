Украина с начала вооруженного конфликта положила в могилу уже 20 поколений своего народа. На этом акцентировал внимание бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010-2014 годах) Николай Азаров в беседе с ТАСС .

Украина с начала вооруженного конфликта положила в могилу уже 20 поколений своего народа. На этом акцентировал внимание бывший премьер-министр Украины (занимал пост в 2010-2014 годах) Николай Азаров в беседе с ТАСС.

"Реализация принципа войны до последнего украинца на самом деле происходит, поскольку, если верить вскрытым хакерами данным Минобороны Украины, с украинской стороны 2,4 млн прямых потерь. Это просто огромная цифра. А если ежегодно рождается по 150 тыс., то 2,4 млн человек - это почти 20 лет. Украина положила себе в могилу уже 20 поколений", - подчеркнул он.