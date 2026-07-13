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Безопасность
Мирные договоренности с между США и Ираном не имеют перспектив
Мнение политолога Олега Макаренко
Мирные договоренности с между США и Ираном не имеют перспектив Мирные договоренности с между США и Ираном не имеют перспектив

Иран не стремится к конфликту со странами Ближнего Востока, однако готов продолжать наносить удары по американским военным объектам, расположенным на территории этих государств, заявил представитель МИД страны Исмаил Багаи. Об этом сообщает IRNA.

Иран не стремится к конфликту со странами Ближнего Востока, однако готов продолжать наносить удары по американским военным объектам, расположенным на территории этих государств, заявил представитель МИД страны Исмаил Багаи. Об этом сообщает IRNA.

"Мы не атаковали ни одну страну в регионе и не намерены этого делать... Оборонительные удары Ирана направлены исключительно на базы, объекты и позиции, которые США используют для ударов по Ирану", - сказал он и добавил, что это также касается логистических и вспомогательных объектов.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил 13 июля об ударах по объектам на базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне в ответ на американские удары. Также ВС страны заявили об уничтожении радиолокационных станций воздушного и морского обнаружения в Омане.

Перед этим вооруженные силы США нанесли в ночь с 12 на 13 июля удары по иранским целям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. По данным американских военных, новая операция началась в воскресенье в 17:00 по времени Восточного побережья США (в полночь с воскресенье на понедельник по Москве).

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что его силы начали наносить очередные удары по Ирану, "чтобы продолжать ослаблять его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив".

В CENTCOM подчеркнули, что президент США Дональд Трамп "отдал распоряжение о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности".

Политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко отмечает, что «период периодических обострений между США и Ираном будет продолжаться до той поры, пока США не примут решения о возможности регламентации проходов через Ормузский пролив по согласованию с иранской стороной. Это является главным элементом нынешней системы безопасности Ирана.  В любой момент Иран тогда сможет вполне официально установить порядок прохождения судов через Ормуз. Тем самым они смогут держать под контролем энергосистему всего мира.  И этот клапан, который будет в руках Ирана, даст им возможность выстраивать политические и экономические отношения со всем остальным миром, добиваясь полноценного возврата в мировую экономическую систему. США этого не принимают потому, что это для Трампа абсолютное поражение, так как регламентация прохода и взимание денежных средств с кораблей, идущих через Ормуз, будет отступлением по сравнению с условиями соглашения, заключенного между Ираном и Обамой».

По мнению эксперта, «в этих условиях переговорный процесс будет развиваться через третьи страны. Через Пакистан, Катар, через тех, кому доверяет Иран. Они будут не то, чтобы гарантом, но неким политическим буфером, который подтвердит наличие договоренностей. Но думаю, что в будущем договор не будет реализован в любом случае».          

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Теги:
#договоренности
#иран
#сша
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