На северо-востоке Польши вблизи границы с Белоруссией и Россией пройдут армейские учения. Соответствующее сообщение распространило оперативное командование польских ВС.
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
13 июля 2026 / 14:12
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
13 июля 2026 / 13:23
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
13 июля 2026 / 13:06
Безопасность
В Польше начинаются учения на границах с Россией и Белоруссией
13 июля 2026 / 15:14
© AP Photo/ Sergei Grits/ТАСС
На северо-востоке Польши вблизи границы с Белоруссией и Россией пройдут армейские учения. Соответствующее сообщение распространило оперативное командование польских ВС.
"13-14 июля текущего года в северо-восточной части Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Польша. Цель учений - поддержание боеготовности и совершенствование боевых навыков", - следует из сообщения командования в соцсети X.
Информация о точном месте проведения маневров, а также об участвующих подразделениях и вооружении не приводится.
Теги:
Также по теме:
10.07.2026 19:43В Кремле отреагировали на сообщения о продаже Турцией С-400
10.07.2026 13:45Hürriyet: Турция продала российские ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива
09.07.2026 17:44ВВС Эстонии возобновили набор срочников после 22-летней паузы
08.07.2026 21:59Следующий саммит НАТО примет Албания
08.07.2026 20:27Государства НАТО обязуются выделить €70 млрд Украине в 2026 году
08.07.2026 18:58Мадьяр: Венгрия не будет поставлять оружие на Украину
08.07.2026 11:17США анонсировали "серию мощных ударов" по Ирану
Актуально