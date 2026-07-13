В Польше начинаются учения на границах с Россией и Белоруссией

На северо-востоке Польши вблизи границы с Белоруссией и Россией пройдут армейские учения. Соответствующее сообщение распространило оперативное командование польских ВС.

На северо-востоке Польши вблизи границы с Белоруссией и Россией пройдут армейские учения. Соответствующее сообщение распространило оперативное командование польских ВС.

"13-14 июля текущего года в северо-восточной части Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Польша. Цель учений - поддержание боеготовности и совершенствование боевых навыков", - следует из сообщения командования в соцсети X.

Информация о точном месте проведения маневров, а также об участвующих подразделениях и вооружении не приводится.