В Европе жертвами экстремальной жары стали не менее 10 тыс. человек

По меньшей мере 10 тыс. человек могли стать жертвами экстремальной жары, которая установилась во второй половине июня в Европе. Об этом со ссылкой на данные европейского центра по мониторингу смертности сообщает ТАСС .

По меньшей мере 10 тыс. человек могли стать жертвами экстремальной жары, которая установилась во второй половине июня в Европе. Об этом со ссылкой на данные европейского центра по мониторингу смертности сообщает ТАСС.

Как отмечается, избыточная смертность в Европе на 26-й неделе текущего года превысила 10 тыс. человек среди групп всех возрастов. Превалирующее значение наблюдается в группе людей в возрасте от 65 лет - более 9 тыс. умерших.

Крайне высокий уровень избыточной смертности зафиксирован в Бельгии и Франции, умеренный - в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Вместе с тем Великобритания, Германия и Италия вошли в список стран с низким уровнем избыточной смертности.

Во второй половине прошлого месяца Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой. Столбик термометра в странах Западной Европы поднимался выше 40 градусов.

9 июля европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus заявила, что июнь этого года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средней температурой воздуха у поверхности земли в 20,74 градуса.