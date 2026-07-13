Российские ВС ударили по местам хранения и цеха сборки дальних беспилотников ВСУ

Российские войска нанесли удар по местам хранения и цеха сборки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах за сутки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар по местам хранения и цеха сборки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах за сутки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.