"Коалиция желающих" хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
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Политика
Песков: "коалиция желающих" является коалицией подстрекателей войны
13 июля 2026 / 15:58
© Сергей Бобылев/ ТАСС
"Коалиция желающих" хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Это та группа стран, которая не хочет мира, а хочет продолжения войны. Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны", - отметил он в контексте предстоящей 13 июля встречи "коалиции желающих", где планируется обсуждать поддержку Киева.
Представитель Кремля также подчеркнул, что эта группа стран тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения РФ. "Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну", - заключил он.
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