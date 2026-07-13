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Песков: "коалиция желающих" является коалицией подстрекателей войны
Песков: "коалиция желающих" является коалицией подстрекателей войны Песков: "коалиция желающих" является коалицией подстрекателей войны

"Коалиция желающих" хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Коалиция желающих" хочет не мира, а продолжения войны и занимается подстрекательством для этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Это та группа стран, которая не хочет мира, а хочет продолжения войны. Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны", - отметил он в контексте предстоящей 13 июля встречи "коалиции желающих", где планируется обсуждать поддержку Киева.

Представитель Кремля также подчеркнул, что эта группа стран тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения РФ. "Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну", - заключил он.

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Теги:
#песков
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#коалиция желающих
#война.
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