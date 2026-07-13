Новозеландский актер Сэм Нил скончался в возрасте 78 лет

Новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму "Парк Юрского периода" (Jurassic Park, 1993), скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Новозеландский актер Сэм Нил, известный по фильму "Парк Юрского периода" (Jurassic Park, 1993), скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причина смерти не называется. По данным газеты The Guardian, в 2022 году у Нила выявили одну из разновидностей рака крови. В последнее время у него была ремиссия.

В числе других известных работ актера, в частности, роли в картине "Пианино" (The Piano, 1992) и сериале "Острые козырьки" (Peaky Blinders, 2013-2022).