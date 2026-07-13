В ЦИК пояснили, может ли иностранный агент баллотироваться в Госдуму

Кандидат, выдвинувшийся на выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца и получивший в ходе кампании статус иностранного агента, вправе продолжить сбор подписей избирателей в свою поддержку. Однако для регистрации он должен быть исключен из реестра иноагентов к моменту подачи документов, со ссылкой на ЦИК РФ сообщает ТАСС .

Кандидат, выдвинувшийся на выборах в Госдуму в качестве самовыдвиженца и получивший в ходе кампании статус иностранного агента, вправе продолжить сбор подписей избирателей в свою поддержку. Однако для регистрации он должен быть исключен из реестра иноагентов к моменту подачи документов, со ссылкой на ЦИК РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что "в законе нет такого запрета". Возможность регистрации такого кандидата сохраняется при условии выполнения всех требований законодательства.

В ЦИК указали, что в подписном листе такого кандидата должны быть указаны сведения о том, что он является иноагентом. "Так, избиратель, принимающий решение о поддержке его выдвижения, располагает полной информацией о кандидате", - пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем самовыдвиженец может представить документы на регистрацию в любой день до окончания установленного срока их приема, предварительно собрав необходимое количество подписей. Если при выдвижении кандидат указал, что является иноагентом, вместе с документами на регистрацию он должен представить уведомление Минюста РФ об исключении из соответствующего реестра либо соответствующее решение суда.