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Трамп утверждает, что США берут Ормузский пролив под контроль
Трамп утверждает, что США берут Ормузский пролив под контроль Трамп утверждает, что США берут Ормузский пролив под контроль

США берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.

США берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.

"Мы берем под контроль Ормузский пролив. У Ирана ничего нет", - отметил он.

Вместе с тем Трамп заявил, что США, возможно, будут осуществлять в будущем управление Ормузским проливом и Вашингтону нужна за это компенсация.

"Мы оставим Ормузский пролив за собой. И мы, вероятно, будем им управлять. Мы станем хранителем пролива. Возможно, нас будут называть ангелом-хранителем пролива. И нам следует предоставить за это возмещение", - указал он.

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Теги:
#трамп
#ормузский пролив
#сша
#контроль.
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