Трамп утверждает, что США берут Ормузский пролив под контроль

США берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.

США берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.

"Мы берем под контроль Ормузский пролив. У Ирана ничего нет", - отметил он.

Вместе с тем Трамп заявил, что США, возможно, будут осуществлять в будущем управление Ормузским проливом и Вашингтону нужна за это компенсация.

"Мы оставим Ормузский пролив за собой. И мы, вероятно, будем им управлять. Мы станем хранителем пролива. Возможно, нас будут называть ангелом-хранителем пролива. И нам следует предоставить за это возмещение", - указал он.