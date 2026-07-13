Трамп утверждает, что США берут Ормузский пролив под контроль

США берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.
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© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
США берут Ормузский пролив под свой контроль. С таким утверждением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телекомпании Fox News.
"Мы берем под контроль Ормузский пролив. У Ирана ничего нет", - отметил он.
Вместе с тем Трамп заявил, что США, возможно, будут осуществлять в будущем управление Ормузским проливом и Вашингтону нужна за это компенсация.
"Мы оставим Ормузский пролив за собой. И мы, вероятно, будем им управлять. Мы станем хранителем пролива. Возможно, нас будут называть ангелом-хранителем пролива. И нам следует предоставить за это возмещение", - указал он.
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