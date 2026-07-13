Грета Тунберг приклеила себя перед бюро завода Rheinmetall в Берлине

Шведская правозащитница Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя к земле перед бюро германского оборонного концерна Rheinmetall у Бранденбургских ворот в Берлине. Всего в протестной акции приняли участие порядка 40 человек, информировала полиция в соцсети X.

Шведская правозащитница Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя к земле перед бюро германского оборонного концерна Rheinmetall у Бранденбургских ворот в Берлине. Всего в протестной акции приняли участие порядка 40 человек, информировала полиция в соцсети X.

"Немногим ранее 8 часов утра более 40 человек собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе. Порядка 40 человек приклеили там себя к земле", - сказано в сообщении. На месте работают около 70 сотрудников полиции , которые отлепляют активистов от асфальта и уводят от прохода.

Согласно данным газеты Berliner Zeitung, акция направлена против работы завода Rheinmetall в районе Веддинг, войны в секторе Газа и использования германского оружия в зонах конфликтов в целом.