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Общество
Грета Тунберг приклеила себя перед бюро завода Rheinmetall в Берлине
Грета Тунберг приклеила себя перед бюро завода Rheinmetall в Берлине Грета Тунберг приклеила себя перед бюро завода Rheinmetall в Берлине

Шведская правозащитница Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя к земле перед бюро германского оборонного концерна Rheinmetall у Бранденбургских ворот в Берлине. Всего в протестной акции приняли участие порядка 40 человек, информировала полиция в соцсети X.

Шведская правозащитница Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя к земле перед бюро германского оборонного концерна Rheinmetall у Бранденбургских ворот в Берлине. Всего в протестной акции приняли участие порядка 40 человек, информировала полиция в соцсети X.

"Немногим ранее 8 часов утра более 40 человек собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе. Порядка 40 человек приклеили там себя к земле", - сказано в сообщении. На месте работают около 70 сотрудников полиции , которые отлепляют активистов от асфальта и уводят от прохода.

Согласно данным газеты Berliner Zeitung, акция направлена против работы завода Rheinmetall в районе Веддинг, войны в секторе Газа и использования германского оружия в зонах конфликтов в целом.

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Теги:
#завод
#грета тунберг
#бюро
#rheinmetall
#берлин.
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