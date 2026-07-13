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Евросоюз применил санкции в отношении VK
Евросоюз применил санкции в отношении VK Евросоюз применил санкции в отношении VK

Европейский союз включил российскую компанию VK, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и ряд других отечественных цифровых сервисов, в санкционный список. Об этом сказано в решении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале" ЕС.

Европейский союз включил российскую компанию VK, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и ряд других отечественных цифровых сервисов, в санкционный список. Об этом сказано в решении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале" ЕС.

Согласно обоснованию введения санкций, VK является материнской компанией ООО "Коммуникационная платформа", выступившего разработчиком национального мессенджера "Макс". Под санкции ЕС также подпало юрлицо мессенджера "Макс".

Кроме  того, санкции применены в отношении Елены Багудиной, которую ЕС считает "гендиректором ООО "Коммуникационная платформа", которое является дочерней компанией VK". 

Санкции ЕС предполагают для компаний блокировку активов, если таковые будут Выявлены в Европе, а для физических лиц также запрет на въезд на территорию сообщества.

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Теги:
#евросоюз
#vk
#санкции
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