В Польше призвали украинцев призывного возраста вернуться на родину

Находящиеся на территории Польше украинцы призывного возраста должны вернуться на родину, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info .

Находящиеся на территории Польше украинцы призывного возраста должны вернуться на родину, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

По его словам, "все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину".

Косиняк-Камыш считает, что "разъезжающие на роскошных автомобилях" и нарушающие общественный порядок украинские граждане также должны депортироваться на родину.