Находящиеся на территории Польше украинцы призывного возраста должны вернуться на родину, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.
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Политика
В Польше призвали украинцев призывного возраста вернуться на родину
13 июля 2026 / 17:31
© Omar Marques/ Getty Images/ТАСС
Находящиеся на территории Польше украинцы призывного возраста должны вернуться на родину, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.
По его словам, "все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою родину".
Косиняк-Камыш считает, что "разъезжающие на роскошных автомобилях" и нарушающие общественный порядок украинские граждане также должны депортироваться на родину.
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