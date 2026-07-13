Лукашенко заявил о необходимости перейти на отопление пеллетами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости переходить на использование пеллет (гранул) для отопления, а газ и иные источники топлива рассматривать в качестве резервных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости переходить на использование пеллет (гранул) для отопления, а газ и иные источники топлива рассматривать в качестве резервных.

Во время посещения Шкловского района Могилевской области белорусскому лидеру доложили, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах. "Правильно. Постепенно, надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сегодня заоблачные цены на пеллеты. Не берут в Белоруссии эту продукцию. Ну, как хотите. Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси", - приводит его слова агентство БелТА.

Глава государства обратил внимание, что Белоруссии есть огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. "Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива - только как резерв", - указал он.