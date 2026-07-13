Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 июля 2026 / 20:12
КОТИРОВКИ
USD
13/07
76.6647
EUR
13/07
87.6661
Новости часа
Путин заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно наладится Макрон призвал ВС Франции обеспечить победу в нынешних конфликтах
Москва
13 июля 2026 / 20:12
Котировки
USD
13/07
currency
76.6647
0.0000
EUR
13/07
currency
87.6661
0.0000
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
13 июля 2026 / 14:12
Песков: \
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
13 июля 2026 / 13:23
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
13 июля 2026 / 13:06
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Экономика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Экономика
Лукашенко заявил о необходимости перейти на отопление пеллетами
Лукашенко заявил о необходимости перейти на отопление пеллетами Лукашенко заявил о необходимости перейти на отопление пеллетами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости переходить на использование пеллет (гранул) для отопления, а газ и иные источники топлива рассматривать в качестве резервных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости переходить на использование пеллет (гранул) для отопления, а газ и иные источники топлива рассматривать в качестве резервных.

Во время посещения Шкловского района Могилевской области белорусскому лидеру доложили, что котельная в агросервисе работает на древесных пеллетах. "Правильно. Постепенно, надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сегодня заоблачные цены на пеллеты. Не берут в Белоруссии эту продукцию. Ну, как хотите. Пеллеты надо здесь. Надо топить в Беларуси", - приводит его слова агентство БелТА.

Глава государства обратил внимание, что Белоруссии есть огромное количество местного древесного сырья, которое надо эффективно переработать и использовать. "Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива - только как резерв", - указал он.

  • new_top
Теги:
#переход
#пеллеты
#отопление
#лукашенко
Также по теме:
09.07.2026 15:59
Президенты Белоруссии и Узбекистана подписали декларацию о стратегическом партнерстве
07.07.2026 14:15
МИД РФ: Прибалтика хочет решить "русский вопрос" депортацией жителей
06.07.2026 17:59
Лукашенко: размещение "Орешника" в Белоруссии призвано "остудить горячие головы"
06.07.2026 16:59
Лукашенко заявил, что жители Белоруссии не хотят воевать
06.07.2026 15:27
Премьер Белоруссии подчеркнул высочайший уровень отношений с Россией
03.07.2026 16:59
Лукашенко вернулся в Белоруссию после завершения зарубежной командировки
03.07.2026 15:15
Путин направил Лукашенко поздравление с Днем независимости Белоруссии
01.07.2026 16:57
Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 человека
30.06.2026 16:32
В Латвии планируют к концу лета возвести "стену дронов" на границе с Россией и Белоруссией
29.06.2026 16:15
Минск пытается убедить Запад отказаться от военной риторики в пользу диалога
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
Почти 30 тысяч человек протестовали в Токио против милитаризации Японии
Песков: \
Песков: "коалиция желающих" - подстрекатели войны
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Алиев заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и РФ
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
19:43
Путин заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно наладится
19:30
Макрон призвал ВС Франции обеспечить победу в нынешних конфликтах
19:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,4 тыс. военных
18:57
Трамп заявил, что США планируют нанести серьезные удары по Ирану
18:30
Зеленский внес в Верховную раду законы о продлении военного положения и мобилизации
18:15
Автор дизайна BMW X6 Леклерк был принят в гражданство РФ
17:59
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 926 дронов ВСУ
17:43
Лукашенко заявил о необходимости перейти на отопление пеллетами
17:31
В Польше призвали украинцев призывного возраста вернуться на родину
17:16
Евросоюз применил санкции в отношении VK
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО