Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 926 дронов ВСУ
13 июля 2026 / 17:59
© Александр Патрин/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 180 451 беспилотник, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 143 танка и других боевых бронемашин, 1 757 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 747 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 376 единиц специальной военной автомобильной техники, указали в МО РФ.
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