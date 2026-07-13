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Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 926 дронов ВСУ
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 926 дронов ВСУ Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 926 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 180 451 беспилотник, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 143 танка и других боевых бронемашин, 1 757 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 747 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 376 единиц специальной военной автомобильной техники, указали в МО РФ.

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Теги:
#беспилотники
#сутки
#пво
#россия
#всу.
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