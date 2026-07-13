Автор дизайна BMW X6 Леклерк был принят в гражданство РФ

Уроженец Бельгии автомобильный дизайнер Пьер Леклерк принят в гражданство РФ. Это следует из указа , подписанного президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС .

Уроженец Бельгии автомобильный дизайнер Пьер Леклерк принят в гражданство РФ. Это следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

"Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии", - сказано в числе лиц, принимаемых в российское гражданство.

По информации из открытых источников, Леклерк работал в крупнейших автоконцернах, в том числе BMW, Kia, Citroen. Он, в частности, считается автором дизайна экстерьера BMW X5 и X6.