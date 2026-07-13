Уроженец Бельгии автомобильный дизайнер Пьер Леклерк принят в гражданство РФ. Это следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
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Общество
Автор дизайна BMW X6 Леклерк был принят в гражданство РФ
13 июля 2026 / 18:15
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Уроженец Бельгии автомобильный дизайнер Пьер Леклерк принят в гражданство РФ. Это следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
"Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии", - сказано в числе лиц, принимаемых в российское гражданство.
По информации из открытых источников, Леклерк работал в крупнейших автоконцернах, в том числе BMW, Kia, Citroen. Он, в частности, считается автором дизайна экстерьера BMW X5 и X6.
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