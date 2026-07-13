Зеленский внес в Верховную раду законы о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 2 августа еще на 90 дней. Соответствующие документы опубликованы на сайте украинского парламента.

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 2 августа еще на 90 дней. Соответствующие документы опубликованы на сайте украинского парламента.

Ожидается, что документы поступят на рассмотрение профильного комитета, а затем должны быть вынесены на общее голосование депутатов.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с 24 февраля 2022 года. Нынешнее продление этих режимов будет 20-м. В условиях постоянного действия военного положения и мобилизации на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы.

Официально полномочия Зеленского на высшей государственной должности истекли 20 мая 2024 года.