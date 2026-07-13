ВЦИОМ: россияне назвали рубеж для наступления старости

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, доля жителей России, которые относят наступление старости к возрасту старше 70 лет, составляет 25%.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, доля жителей России, которые относят наступление старости к возрасту старше 70 лет, составляет 25%.

"Старость все сильнее отдаляется от россиян: 25% считают, что она начинается после 70 лет, в 2017 году так думали 18%", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, чем старше опрошенные, тем дальше они отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений склонны называть цифры от 70 лет и выше, связывая наступление старости скорее с ухудшением здоровья и одиночеством, нежели с конкретным возрастом.

Опрос проведен 20 июня текущего года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.