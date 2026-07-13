Трамп заявил, что США планируют нанести серьезные удары по Ирану

США планируют наносить серьезные удары по Ирану. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телеканала Fox News.

"Никто не знает, что у нас была сделка, она была согласована, а потом они ее нарушили. У нас было 10 сделок с этими людьми, так что мы просто будем очень сильно по ним бить", - сказал Трамп.