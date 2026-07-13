США планируют наносить серьезные удары по Ирану. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телеканала Fox News.
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Безопасность
Трамп заявил, что США планируют нанести серьезные удары по Ирану
13 июля 2026 / 18:57
© Ali Shaigan/ Fars News Agency via AP, архив/ТАСС
США планируют наносить серьезные удары по Ирану. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телеканала Fox News.
"Никто не знает, что у нас была сделка, она была согласована, а потом они ее нарушили. У нас было 10 сделок с этими людьми, так что мы просто будем очень сильно по ним бить", - сказал Трамп.
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