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Безопасность
Трамп заявил, что США планируют нанести серьезные удары по Ирану
Трамп заявил, что США планируют нанести серьезные удары по Ирану Трамп заявил, что США планируют нанести серьезные удары по Ирану

США планируют наносить серьезные удары по Ирану. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телеканала Fox News. 

США планируют наносить серьезные удары по Ирану. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в прямом эфире телеканала Fox News. 

"Никто не знает, что у нас была сделка, она была согласована, а потом они ее нарушили. У нас было 10 сделок с этими людьми, так что мы просто будем очень сильно по ним бить", - сказал Трамп.

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Теги:
#трамп
#иран
#удары
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