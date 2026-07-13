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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,4 тыс. военных
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,4 тыс. военных Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,4 тыс. военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 415 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 415 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне группировки "Север" составили более 200 солдат, в зоне группировки "Запад" - свыше 220. В ходе действий группировок "Южная" и "Центр" потери украинских войск составили до 175 и более 340 военных соответственно.

Кроме того, ВСУ потеряли более 385 солдат в зоне группировки "Восток" и до 95 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#всу
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#военные.
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