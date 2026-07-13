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Макрон призвал ВС Франции обеспечить победу в нынешних конфликтах
Макрон призвал ВС Франции обеспечить победу в нынешних конфликтах Макрон призвал ВС Франции обеспечить победу в нынешних конфликтах

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с обращением к вооруженным силам, призвал их обеспечить победу страны в нынешних конфликтах. Трансляцию вела пресс-служба Елисейского дворца.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с обращением к вооруженным силам, призвал их обеспечить победу страны в нынешних конфликтах. Трансляцию вела пресс-служба Елисейского дворца.

"Мы должны готовиться к будущим войнам, но наша способность вести эти войны будет зависеть от того, насколько мы заслуживаем доверия сегодня. Мы должны победить именно в современных войнах. Наша сила в том, чтобы удержать позиции на украинском фронте, в нашей способности быть там, где нас ждут наши партнеры - на Ближнем и Среднем Востоке, в нашей способности и дальше оставаться такими партнерами, какими мы себя задумывали в Африке. Именно наша способность удержать позиции в Индо-Тихоокеанском регионе определит, сможем ли мы преодолеть вызовы 2030 года", - подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что планирует в ближайшее время представить свое видение национальной обороны на ближайшее десятилетие в ходе празднования 150-летия Военной школы, где обучают высший командный состав ВС республики.

Кроме того, Макрон в ходе своей речи уделил особое внимание так называемой коалиции желающих, созданной по инициативе Парижа и Лондона для поддержки Украины в конфликте против России, охарактеризовав это объединение как "олицетворение способности европейцев взять судьбу в свои руки". По его словам, Европа "становится силой", которая берет на себя ответственность за собственную оборону, опираясь на суверенные решения государств.

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Теги:
#победа
#макрон
#франция
#вс
#конфликты.
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