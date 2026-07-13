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Экономика
Путин заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно наладится
Путин заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно наладится Путин заявил, что ситуация с нефтепродуктами в России постепенно наладится

Президент России Владимир Путин заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают некоторые проблемы с нефтью в стране, однако ситуация постепенно наладится.

Президент России Владимир Путин заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) создают некоторые проблемы с нефтью в стране, однако ситуация постепенно наладится.

Он также обратил внимание, что Россия обладает одной из самых мощных и надежных базовых основ в энергетическом секторе.

В понедельник глава государства посетил выставку в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!". Там были представлены новые разработки "Кулибин-клуба" для российских военных, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО).

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Теги:
#путин
#нефтепродукты
#ситуация
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